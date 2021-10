Skargi na poranną audycję Trójki. Promowanie szkodliwych wzorców i pornograficzne skojarzenia

M.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się sprawą skarg na poranną audycję Trójki, choć te wpłynęły także do dyrekcji rozgłośni, rady programowej i komisji etyki. Poruszenie słuchaczy wywołała audycja z 13 października prowadzona przez Małgorzatę Łukowską. Jak podaje portal Wirtualne Media, który dotarł do treści skarg, na antenie pojawiły się demoralizujące treści nie licujące z powagą publicznego nadawcy. Co konkretnie burzyło słuchaczy Trójki? M.in. bardzo sugestywna opowieść prowadzącej o jedzeniu ptysia, wywołująca "skojarzenia pornograficzne".