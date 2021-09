Trójka znów straciła najwięcej słuchaczy. Ogromny spadek

W miesiącach od czerwca do sierpnia 2020 roku Trójka notowała prawie 5 proc. udziału w rynku. Po roku stopniał on do 1,9 proc., a obecnie popularną niegdyś stację polskiego Radia wyprzedzają takie rozgłośnie jak: Radio Pogoda, Rock Radio czy Radio SuperNova. Szczegółowe wyniki badania znajdziecie na stronach portalu Wirtualne Media.