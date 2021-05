Polski Top Radia 357. Niedźwiecki zapowiedział Kazika. Rok temu stracił przez to pracę

Niemal rok temu po wygranej piosenki Kazika "Twój ból większy niż mój" w 1998 notowaniu trójkowej Listy Przebojów, rozpoczął się definitywny koniec legendarnej rozgłośni Polskiego Radia. Po tym jak ówczesne kierownictwo anulowało notowanie i oskarżyło Marka Niedźwieckiego o fałszowanie wyników plebiscytu, na dobre skończyła się dawna Trójka. Najpierwej w lipcu część byłych dziennikarzy rozgłośni stworzyło Radio Nowy Świat, z Wojciechem Mannem i Magdą Jethon na czele. W styczniu zaś powstało Radio 357, które w znacznie większym stopniu odwołuje się do trójkowych tradycji. To do tej rozgłośni przeszła niemal cała trójkowa ekipa dziennikarzy, która na antenie finansowanej przez datki słuchaczy, kontynuuje najlepsze trójkowe programy.