"Wszystko o moim państwie". Musiał pozwać własną matkę. To wciąż jedyny sposób, by mógł godnie żyć

Sąd, działając na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, odrzuca zarówno wniosek matki, by mogła usiąść obok syna, jak i prośbę, by zwracano się do niego, używając męskich zaimków. Podkreślając jednocześnie, że nie jest to związane z żadnymi uprzedzeniami, a wyłącznie z obowiązującym prawem.