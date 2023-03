Piotr Jacoń o pierwszej wizycie córki po coming-oucie. Wprowadziła pewne znaczące zmiany w domu rodziców

Dziennikarz udzielił teraz wywiadu, w którym opowiedział, jak wyglądały pierwsze chwile po wyznaniu Wiktorii. Przypomniał jedną z pierwszych wizyt córki w ich domu. - Jest parę zdjęć na ścianie, one są na tyle neutralne, że nawet nie do końca wiadomo, które dziecko jest które, są bezpieczne. Ale pamiętam taką wizytę Wiktorii u nas w domu tuż po wyoutowaniu. Ona przyjechała i było tak, że my jej zostawiliśmy mieszkanie, jak wróciliśmy, to części zdjęć w ogóle nie było już w domu. Nawet nie było dyskusji na ten temat, one po prostu zniknęły - powiedział w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!".