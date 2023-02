Piotr Jacoń pokazał, co dofinansowało Ministerstwo Kultury. "Transfobia w czystej postaci. Za nasze pieniądze"

Jacoń o dotacji resortu Glińskiego: "transfobia"

"Jedna z książek, która szczególnie spodobała się ludziom wicepremiera, nosi tytuł 'Nieodwracalna krzywda. Transpłciowe uwiedzenie naszych dzieci'. Już sam tytuł mówi wiele (choć pewnie we wniosku o dotację, ktoś musiał to rozwinąć, o zgrozo). Ludzi ministra przekonało to na tyle, by z publicznych pieniędzy wydać na tę publikację prawie 20 tysięcy złotych. Mnie przekonywać nie trzeba, że to transfobia w czystej (brudnej?) postaci. Za nasze pieniądze. Także moje" - oburza się dziennikarz TVN24, ujawniając następnie, że hojnie dofinansowany przez Glińskiego tytuł nie ma nawet autora.