Koleżanka z redakcji zdradza, co zawsze robi po "Faktach". To rytuał Anity Werner

- U niej drzwi są zawsze otwarte, można ją o wszystko zapytać, chętnie dyskutuje o naszej pracy. Po programie często wysyła SMS-y do autorów materiałów, które uznała za dobre. To dla nas ważne i miłe zamknięcia dnia. Do każdego pisze osobną wiadomość, w której dziękuje za pomoc przy tworzeniu "Faktów". Jest prawdziwym gospodarzem tego programu. Jeśli coś jej się nie podoba, to o tym powie - mówi Zalewska.