Anita Werner "popłynęła". Wszystko tłumaczy na Instagramie

Kilka dni temu dziennikarka pochwaliła się zdjęciami w nartach ze zaśnieżonego stoku, na który wróciła po dwuletniej przerwie. Anita Werner i Michał Kołodziejczyk pojechali do Austrii, do sławnego ośrodka narciarskiego - Stubaier Gletscher (Lodowiec Stubai). Jednak dziennikarze nie ograniczyli się wyłącznie do białego szaleństwa.