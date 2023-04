"Dziękujemy za zaufanie". Widzowie "Wiadomości" nie usłyszeli wszystkiego

Po tych słowach na ekranie pojawiły się wykresy, które zilustrowały udziały w rynku telewizyjnym największych stacji w Polsce. Pierwsze dwa miejsca należały do TVP1 i TVP2 – Adamczyk zwrócił uwagę na wzrost udziału Jedynki w stosunku do marca 2022 r., ale nie powiedział, że był on minimalny (0,12 proc.). Podkreślił "spektakularny wzrost" w przypadku TVP2 (21,08 proc.), ale o prawie 8,5 proc. w przypadku TVN nie wspomniał.