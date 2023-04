"Fakty" czekały z tą informacją do samego końca. Kajdanowicz wbił szpilę TVP

Protesty rolników w Szczecinie, przywrócenie do pracy nielegalnie zawieszonego sędziego Macieja Ferka czy zarobki prezesa NBP Adama Glapińskiego. To tylko niektóre tematy poruszone w poniedziałkowych "Faktach". Kiedy wydawało się, że to koniec, Grzegorz Kajdanowicz pochwalił się słupkami oglądalności za luty. Wyniki nie pozostawiają złudzeń.