Wszyscy uwielbiali Wicherka. Dlaczego zniknął z TVP?

"W pewnym momencie Genio (Pach - przyp.red.), który zawsze miał pomysły, spytał od niechcenia: – Sławek, a co byś zrobił, gdyby ci nagle na wizji opadły portki? Wicherek chyba powiedział, że w ogóle sobie tego nie wyobraża, ja dorzuciłem, że chciałbym to kiedyś zobaczyć, a Genio, jak to Genio, nie powiedział nic. Kilkanaście minut później, kiedy Wicherek opowiadał już przed kamerą o swoich wyżach i niżach, Genio wstał, rozpiął marynarkę i poczołgał się ku niemu po podłodze. Nim się Sławek zorientował, już Genio – niewidoczny dla widzów, bo Sławek był skadrowany w bliskim planie – rozpiął mu pasek i zaczął majstrować przy guzikach. Do końca życia nie zapomnę tych cudów akrobacji, jakie wykonywał wtedy Wicherek, usiłując ratować i spodnie, i twarz. To naprawdę była trudna sztuka – jedną ręką manewrować sensownie na wielkiej tablicy, a drugą przytrzymywać nieubłaganie opadające spodnie. Nie było jednak wpadki. Nikt w całym kraju tego nie zauważył" - wspominał Jan Suzin.