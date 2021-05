Jan Suzin nie mógł się z tym pogodzić. Byłby wściekły na dzisiejszą telewizję

"Chciałbym Państwa przestrzec. I to nie tyle przed jakimś konkretnym programem, ale przed całą telewizją. Przed jej szkodliwym na człowieka działaniem. (...) Siedzimy godzinami przed migotliwą lampą - bo to jest naprawdę tylko lampa - i gapimy się w nią jak sroka na blaszaną łyżkę. Przestajemy samodzielnie myśleć! Bo głupstwo powiedziane z ekranu nabiera wagi dekretu. Przecież to oczywista bzdura" - pisał.