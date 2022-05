Wraca sprawa sprzed 40 lat. Zabiła przyjaciółkę z kościoła

Relację Betty i Candy trudno nazwać przyjaźnią. Były jak dwa odmienne żywioły. Candy była ulubienicą całej społeczności, wszędzie było jej pełno, aktywnie udzielała się we wszystkich możliwych wydarzeniach. Betty trzymała się z boku, była znacznie bardziej zachowawcza i wycofana. To, co je łączyło – choć nie zdawały sobie z tego sprawy – to fakt, że utknęły w swoich małżeństwach, które nie dawały im satysfakcji.