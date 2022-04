Zellweger w roli morderczyni. Producenci zapewniają: "Czegoś takiego jeszcze nie było"

Czy kolejny serial "true crime" przebije się w morzu podobnych produkcji? Wydaje się, że są na to duże szanse. Przede wszystkim za sprawą udziału Zellweger, która do tej pory nie miała wielu okazji, by pokazać się w roli psychopatki. Bridget Jones latająca z nożem? To jeden wabik na widzów. Drugi: serial przygotowano w dość niekonwencjonalnej formie. Bo choć mowa jest o okrutnym morderstwie, to historia opowiedziana z perspektywy Pam Hupp ma w sobie wiele mrocznego humoru.