Skazany za morderstwo żyje na wolności. Będzie nowy serial o głośnej tragedii

Michael Peterson to amerykański pisarz, który największy rozgłos zdobył nie przez wydane powieści, ale tragiczną śmierć drugiej żony. Sąd skazał go na dożywocie za morderstwo i choć wyrok nie został uchylony, to Peterson wyszedł na wolność. HBO nakręci o tym nowy serial fabularny z gwiazdorską obsadą.

Michael Peterson ma dziś 77 lat. W 2019 r. ukazały się jego wspomnienia pt. "Behind the Staircase"

Trwają prace nad 8-odcinkowym serialem "The Staircase" ("Schody"), w którym główną rolę pisarza i domniemanego mordercy żony zagra Colin Firth. - Z niezwykle utalentowanym Colinem Firthem w centrum tej adaptacji, historia "The Staircase" będzie nadal urzekać publiczność z każdym dziwnym zwrotem akcji – mówiła Sarah Aubrey, szefowa oryginalnych produkcji HBO Max. Oprócz Firtha w obsadzie wymienia się Harrisona Forda, jednak nie jest to jeszcze potwierdzone.

Serial będzie bazował na dokumentalnym serialu o tym samym tytule, który zaczął powstawać dla francuskiego Canal+ w 2004 r. W tamtym roku wyemitowano osiem odcinków. Kolejne dwa powstały w 2013 r., gdy sprawa Petersona wróciła na wokandę. Dalszy ciąg nakręcono już dla Netfliksa w 2018 r., zamykając serial dokumentalny "Schody" w trzynastu odcinkach.

Wszystko zaczęło się w grudniu 2001 r., gdy w tragicznych okolicznościach zginęła Kathleen Peterson. "Moja żona miała wypadek" – powiedział Michael Peterson, gdy zadzwonił pod numer alarmowy. "Spadła ze schodów" – odpowiedział na pytanie, jaki to wypadek. Mówił, że kobieta leży w kałuży krwi, jest nieprzytomna, ale oddycha. Zanim pogotowie zdążyło dojechać do ich domu w zamożnej dzielnicy Durham w Karolinie Północnej, Kathleen zmarła.

Detektyw Duane Deaver po oględzinach stwierdził, że 58-latka nie zmarła przez przypadek. Michael wypierał się, by miał przyłożyć rękę do śmierci żony, ale ślady na miejscy zbrodni i ciele kobiety świadczyły przeciwko niemu.

20 grudnia Michael Peterson został oskarżony o zamordowanie żony. Prokurator utrzymywał, że rany na ciele Kathleen powstały jeszcze przed tym, jak spadła ze schodów. Zakładano, że kobieta wściekła się na męża, gdy dowiedziała się o jego preferencjach seksualnych i zdradzie z innym mężczyzną. Michael miał ją pobić, gdy zobaczył, że przegląda jego prywatną korespondencję. W sądzie opowiadał, że żył z Kathleen w otwartym związku.

Kadr z serialu dokumentalnego "Schody" Źródło: Kadr z serialu dokumentalnego "Schody"

Do oskarżeń dołożono też jeszcze inny motyw – Peterson po śmierci żony mógł otrzymać pokaźną sumę z ubezpieczenia.

W 2003 r. został skazany na dożywocie. Ale to był dopiero początek prawniczej sagi. Choć sprawa wydawała się zamknięta, media i filmowcy cały czas się nią interesowali. Powstało kilka filmów dokumentalnych, BBC nagrało swój reportaż, stacja NBC stworzyła nawet komedię o tej historii. Intryga nie dawała spokoju także Jean-Xavierowi de Lestrade'owi, francuskiemu filmowcowi, zdobywcy Oscara za dokument "Zabójstwo w niedzielny poranek".

To właśnie on dotarł do szczegółów śledztwa i odkrył, że procesowi towarzyszyły same skandale i nadużycia. Na jaw wyszła prawda o ławnikach, którzy nie kryli się ze swoimi uprzedzeniami względem biseksualnego Petersona. W 2011 r., gdy prawnikom skazańca udało się skłonić sąd do ponownego rozpatrzenia sprawy, odkryto też mroczną prawdę o jednym z techników badających miejsce zbrodni. Okazało się, że mężczyzna składał fałszywe zeznania – i to nie tylko w sprawie Petersona.

Premiery polskich filmów w 2021 roku

Sprawa wróciła na wokandę na kolejne miesiące. Tym razem linia obrony przedstawiła tzw. "teorię sowy". Nowa hipoteza zakładała, że to nie mąż pobił i zepchnął żonę ze schodów, ale… drapieżny ptak, który miał wlecieć do ich domu, podrapać twarz kobiety i doprowadzić do utraty równowagi na szczycie schodów.

- Urazy na głowie nie wydają się pochodzić od uderzenia tępym narzędziem, raczej powstały w wyniku ataku dużego, drapieżnego ptaka – mówili eksperci. Na miejscu tragedii znaleziono zwierzęce pióro, co podczas pierwszego śledztwa nie było brane pod uwagę przy ustalaniu sprawcy.