Lesbijki w wielkim mieście. "Kontrola" nauczy Polaków tolerancji?

To zresztą inny ważny element tego serialu - umiejętne wykorzystanie muzyki. Najważniejsze są tu piosenki, które można zaliczyć do nowego polskiego popu. Niemal każdy odcinek kończy sekwencja ilustrowana trafnie wybranym fragmentem rodzimego utworu. Na przykład scena trudnego poranka po pełnej przeżyć nocy, toczy się w rytm piosenki Króla z tekstem: "Bo my chcemy tylko do domu".