Zobaczy go cały świat. Discovery+ pokaże serial o polskich lesbijkach

Opowieść Nataszy Parzymies chwalona jest głównie "za zręczne pokazanie emocji oraz przedstawienie tematyki LGBTQ w naturalny i nienachlany sposób". O drugiej części serialu reżyserka w wywiadzie dla serwisu Deadline, powiedziała: "Mam 22 lata, więc nie mam dużego doświadczenia, ale to, co mam, to autentyczność. Najlepszą częścią zaangażowania Discovery i Playera jest to, że serial zachował swoją duszę, ale z dodatkowym profesjonalizmem".