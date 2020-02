"Kontrola": Polski serial o miłości dwóch dziewczyn podbija świat. Ma już 27 mln wyświetleń

Choć ma dopiero 20 lat, międzynarodowego sukcesu mógłby jej pozazdrościć niejeden polski twórca. Natasza Parzymies to młoda reżyserka, której internetowy serial o LGBT, "Kontrola" podbija świat.

Do tej pory serial "Kontrola" odtworzono łącznie 27 mln razy, a każdy kolejny odcinek śledzili widzowie z Brazylii, Indii, Stanów Zjednoczonych czy Chin. Aktorki, które wcielają się w główne role: Ada Chlebicka i Ewelina Pankowska otrzymują romantyczne wyznania z całego świata. A wszystko zaczęło się bardzo niewinnie, od etiudy nakręconej w szkole filmowej dwa lata temu:

- To było ćwiczenie, jedno z wielu. Dostajemy temat "światło" albo "rozstanie" i musimy zrobić krótki film - wyznała w jednym z wywiadów Natasza Parzymies.

- Informacja o "Kontroli" rozniosła się pocztą pantoflową. Ktoś gdzieś o niej wspomniał, ktoś wrzucił klip na swoją stronę. Teraz piszą do nas ludzie z całego świata. Najwięcej z Brazylii, Indii czy USA, ale trudno znaleźć kraj, w którym nie mielibyśmy choć jednego, dwóch widzów - powiedziała Natasza Parzymies.

Po pół roku od wrzucenia filmu do sieci nakręciła kolejną część. Fundusze zgromadziła dzięki akcji crowdfundingowej, a produkcję wsparły Parada Równości i firma Panavision, która wypożyczyła sprzęt. W kolejnych odcinkach udział wzięli jej znajomi, głównie studenci. To dlatego w każdym z filmów na planie są obecni młodzi, dwudziestokilkuletni ludzie. Często bywa to zarzutem w kierunku reżyserki - widzowie domagają się aktorów w różnym wieku. Jak sama tłumaczy, zaangażowanie studentów było spowodowane koniecznością ograniczenia kosztów.