"Wiedźmin". Mark Hamill zagra Vesemira w 2. sezonie serialu Netfliksa?

Atmosfera wokół 2. sezonu "Wiedźmina" robi się coraz gorętsza. Z najnowszych doniesień wynika, że producenci serialu mają w planach wprowadzenie nowych postaci.

Wątek został poruszony już przez samego aktora kilka miesięcy temu. Hamill stwierdził wtedy, że nieznana jest mu postać Vesemira. Pomimo tego uznał, że idealnie nadawałby się do tej roli. W grudniu 2019 r. ponownie wrócił do tematu za pośrednictwem Twittera.

Najwidoczniej wiele musiało się zmienić w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z ustaleń serwisu We Got This Covered wynika, że Netflix wystąpił do Marka Hamilla z oficjalną propozycją zagrania Vesemira. Źródła podają, że pozostaje teraz czekać wyłącznie na decyzję samego aktora.