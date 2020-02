"Wiedźmin": Potwierdzono drugi sezon. Będzie zmiana w serialowym zespole

Jeszcze w grudniu świat obiegły informacje, że czeka nas co najmniej kilka sezonów serialu "Wiedźmin". Jak poinformowały "Wirtualne Media", do pracy przy kolejnym sezonie dołączy trójka reżyserów: Stephen Surjik, Edward Bazalgette i Sarah O’Gorman.

Stremingowy gigant zobaczył w "Wiedźminie" kurę, która znosi złote jajka. Nic dziwnego, że potwierdzono powstanie drugiego sezonu. Netflix zapowiedział premierę kontynuacji na styczeń 2021 r. Ale to nie wszystko. Jak podał serwis redanianintelligence.com, za kamerą stanie aż trzech twórców. Szykuje się zatem jeszcze więcej emocji - dwójka z zatrudnionych reżyserów odpowiada za takie hity jak: "Daredevil", "The Umbrella Academy" czy "Doctor Who". Z "Wiedźminem" natomiast pożegna się Alik Sakharov. W mediach spekulowano, że miał inną wizję artystyczną niż reszta serialowego zespołu.