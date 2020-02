"Wiedźmin": wywiad z Sapkowskim robi furorę za granicą

Andrzej Sapkowski jest ostatnio rozchwytywany nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Wszystko za sprawą serialu Netfliksa. Ale na pisarzu nie robi to wrażenia. Nie ma zamiaru przymilać się amerykańskim dziennikarzom. Jego wywiad dla io9 już zyskał status kultowego.

Sapkowski nie lubi pracować za ciężko ani za długo

Dalej mówi, że jedyne, co robił, to doradzał showrunnerce Lauren S. Hissrich, kiedy był o to proszony. Nie wtrącał się w jej wizję, bo głęboko wierzy w wolność artystyczną. Na nic nie nalegał, o nic nie walczył, choć z pewnymi zmianami się nie zgadzał – nie chce jednak zdradzić, o co dokładnie chodzi.