Wpłynęły skargi do KRRiT ws. debaty w TVP. Dotyczą pytań i Rachonia

Nie da się ukryć, że poniedziałkowe wydarzenie wzbudziło spore emocje zarówno wśród uczestników debaty, jak i widzów. Wirtualne Media dotarły do informacji, z których wynika, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tylko do środy do popołudnia wpłynęło 17 skarg dotyczących debaty. Złożyły je osoby indywidualne.