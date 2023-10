"To był cyrk". Debata w TVP przebiła kabaret

Naprawdę, w tej kampanii żarty leżą na ulicy, wystarczy się schylić. A wracając do samej debaty: mam wrażenie, że w innych, powiedzmy bardziej normalnych czasach, gdybyśmy po prostu odegrali tę debatę jeden do jeden na scenie, ludzie pękaliby ze śmiechu. To chyba najlepsze podsumowanie tego, co się wydarzyło w poniedziałek w TVP.