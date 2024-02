Wpadki i brak zgrania. Debiut Tadli w TVP daleki od ideału

Już przy przywitaniu bardzo emocjonalna Tadla zapewniała widzów, że to będzie wspaniałe wydanie programu. W ten sposób próbowała zamaskować swój stres, bo pomyliła się już w pierwszym zdaniu. - Kłaniamy się nisko, to jest "Pytanie na śniadanie" w środę, w trzecim dniu lutego. To będzie niezapomniany dzień - można było usłyszeć.