Wpadka w Polsat News poszła na żywo. Pokazali zdjęcie "spod TVP"

Gorąca noc na Woronicza z wtorku na środę. Politycy PiS tłumnie przybyli do gmachu TVP, aby wspólnie z pracownikami telewizji bronić, jak twierdzą, mediów publicznych. Relację z tego, co dzieje się w budynku, zdawała telewizja Polsat. Jednak doszło do pomyłki w czasie nadawania na żywo.