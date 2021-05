Wpadka w "Hotelu Paradise". Basia się wygadała. Czujni widzowie wychwycili drobny szczegół

"Hotel Paradise" nabiera rozpędu na ostatniej prostej. Już wkrótce widzowie będą świadkami wielkiego finału. Nic więc dziwnego, że produkcja dwoi się i troi, by zapewnić im multum emocji. W ostatnim odcinku stało się jasne, że jedną z osób, która ponownie zjawiła się na rajskim Zanzibarze, jest Kamil. Tajemnicą wciąż pozostawała informacja, która z dziewczyn będzie mu towarzyszyć. Uczestnik mógł wybrać albo rudowłosą i charakterną Justynę, albo spokojną i wyróżniającą się egzotyczną urodą Karę. O tym, jaką Kamil podjął decyzję, widzowie dowiedzą się dopiero we wtorkowym odcinku. Przynajmniej teoretycznie. Wszystko bowiem wskazuje na to, że całą niespodziankę zepsuł opublikowany właśnie zwiastun.