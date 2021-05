"Hotel Paradise": Luiza i Justyna odpadły z programu. W sieci zawrzało

Trzecia edycja "Hotelu Paradise" wielkimi krokami zbliża się do finału. Uczestnicy zdążyli się już poznać na wylot i stworzyć, przynajmniej teoretycznie, trwałe związki. Nie ma co ukrywać, osoby, które na ostatniej prostej dołączają do programu, nie mają łatwo. Bardzo trudno jest im rozbić relacje i znaleźć sobie partnera. Przed takim właśnie wyzwaniem stanęła niedawno Justyna. Rudowłosa dziewczyna szybko zorientowała się, że jest na przegranej pozycji. Choć próbowała sparować się z Maurycym i Krzysztofem, uznała, że byłby to bezsensowny krok. To właśnie dlatego podczas ostatniego Rajskiego Rozdania zdecydowała się na "samobójczy ruch". Wybrała partnera zablokowanego przez Sarę. Tym samym odpuściła walkę i niejako sama postanowiła odejść z programu.