"Hotel Paradise": uczestnik stracił nad sobą panowanie. Zbił szybę, rzucał krzesłem

Pierwszy spór miał raczej lekki kaliber i dość szybko przygasł. Basia, która też dopiero powróciła do programu, dostała burę od Krystiana. Nie podobało się mu to, że partnerka, na którą tak długo czekał, tak mocno ucieszyła się na widok Maurycego. Para szybko doszła do porozumienia, a ich spięcie było niczym przy sytuacji, która wydarzyła się później.