To wielki hit. Widzowie z zapartym tchem śledzą każdy odcinek

"Hotel Paradise" to program typu reality-show. Widzowie śledzą w nim losy singli, którzy wyjechali do luksusowego kurortu w egzotycznym miejscu, aby zdobyć partnera/partnerkę. Jest o co walczyć, bowiem zwycięska para zdobywa 100 tys. złotych lub... miłość. Polska edycja show zawitała po raz pierwszy na antenie TVN7 24 lutego 2020 r. Program prowadzi znana influencerka i uczestniczka "Top Model" – Klaudia El Dursi.