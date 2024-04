Wpadka na wizji odjęła mu mowę. Po chwili zaczął klaskać i machać do kamery

Do rzeczonej wpadki doszło we wtorek 9 kwietnia podczas porannego programu "Jedziemy". Kiedy Rachoń omawiał wyniki wyborów samorządowych, zakpił z PO w oparciu o grafikę z mediów społecznościowych. - Jestem przekonany, że to był żart tego ugrupowania, umieszczony przez partię Platforma Obywatelska - mówił Rachoń, gdy na ekranie pojawiła się grafika z Tuskiem i Trzaskowskim.