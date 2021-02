Wojewódzki powrócił z nowym sezonem swojego show. Wbił szpilę Egurroli

Samozwańczy król TVN-u powrócił z nowym odcinkiem swojego ciągnącego się bez końca show . Gdy Kuba Wojewódzki zaczynał przygodę ze swoim autorskim formatem w 2002 roku, oferował pewną dawkę przyzwoitej rozrywki – Wojewódzki nieźle odgrywał rolę egocentryka, błazna i megalomana, który używa zaproszonych osób jako tła do swoich żarcików i ciętych ripost. Te rzecz jasna bywały różne, co wynika z trudnej specyfiki takiej pracy, ale prezenter w miarę często trafiał – przynajmniej w czasach, gdy jego show emitowano na Polsacie. Wtedy raczej mało kto robił coś podobnego.

Jednak z upływem lat było coraz gorzej – już w czasach TVN-u było widać, że powtarzanie w kółko tej samej formuły szybko ją wyczerpało. Zresztą humor Wojewódzkiego z wiekiem stał się bardziej czerstwy. Z tego powodu jego silenie się na bycie zabawnym i zarazem konfrontacyjnym od dawna wypadają dość blado. Stąd do 30. sezonu (a ogólnie 37.) programu dziennikarza podchodziłem z mocno mieszanymi uczuciami. Te okazały się uzasadnione – odcinek potwierdził tylko moje przekonanie, że raczej mamy do czynienia ze zdechłą rybą.

Nowe twarze TVP

Wojewódzki wyszedł do widzów i od razu nawiązał do gorącego tematu społecznego. Każdą ze stron publiczności podzielił na tych, którzy otrzymają daną szczepionkę na koronawirusa. Po chwili wbił szpilę swojemu koledze po fachu, Agustinowi Egurroli, który dołączył ostatnio do programu TVP "Dance Dance Dance". Wojewódzki pożegnał go w ostry sposób: – Kiedyś pracowałeś z Martyną Wojciechowską, a teraz będziesz z Norbim. Potwierdzają się moje słowa - taniec to droga donikąd.