Wojewódzki wrócił do studia. Krępujące pytania? Tradycja musi być podtrzymana

Choć historia nagłówków o tym, że "to koniec show Wojewódzkiego" jest tak długa jak ten program, show ma się jak widać dobrze i działa w praktycznie niezmienionej formule. Poza drobnymi szczegółami wymuszonymi pandemią koronawirusa i zasadami bezpieczeństwa. Kuba Wojewódzki wrócił do studia z mniejszą publicznością, ale mniej więcej z tą samą ilością sucharów. Pierwszy odcinek nowej serii skupiał się na promocji filmu "Listy do M.4", którego widzowie nie mogli zobaczyć w kinach, więc premiera odbyła się wirtualnie.

Zmieszany Karolak przyznał: "taka trudna scena mi się przytrafiła. Ja jestem z tego pokolenia, które bardzo przeżywało film 'Widziadło' z Romanem Wilhelmim... Zawsze zastanawiałem się, kiedy mi przyjdzie zagrać tak trudną scenę. I to przyszło. Z dwiema koleżankami. Bardzo to było stresujące, tym bardziej że ludzie tam wchodzili i jakieś poprawki robili".

Do gości dołączyła Agnieszka Dygant, która w "Listach do M" gra od pierwszej części. Reżyserem filmu jest Patrick Yoka, jej życiowy partner, więc Wojewódzki musiał zapytać o ich współpracę.

- Lubię grać wtedy, że czuję, że gram dobrze. Jest próba, coś tam zaproponowałam i czekam, a on mówi tak do mnie: słuchaj, fajnie, fajnie. A ja już rozumiem, bo wiem, co myśli, kiedy mówi tak do aktorek - mówiła Dygant.