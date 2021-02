Prosty powód. To dlatego zdecydował się odejść z TVN?

O nowej pracy Agustina Egurroli musiał już słyszeć każdy, bo zrobiło się wokół tego transferu jurorskiego spore zamieszanie. Znany choreograf dołączył do 3. edycji "Dance Dance Dance", zastępując tym samym Roberta Kupisza. Będzie jurorem u boku Idy Nowakowskiej i Joanny Jędrzejczyk, której pojawienie się w show TVP też wzbudziło spore emocje. Egurrola został powitany jako juror show z honorami, to znaczy "Wiadomości" przygotowały o nim pełen pochwał materiał, a kilka dni później kolejny, w którym odpowiedziano na krytyczne głosy pod adresem Egurroli. Najmocniej punktowano Michała Piróga, który pracował z choreografem przy "You Can Dance".