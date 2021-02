Egurrola jurorem w TVP. Reakcja TVN? "Zniesmaczeni"

Zobacz: Nowe twarze TVP

Czy Egurrola zamknął sobie właśnie drogę do współpracy z TVN w przyszłości? Wiele na to wskazuje. W rozmowie z "Plotkiem" wypowiedział się pracownik stacji, który jest zdania, że "kierownictwo TVN jest zniesmaczone zachowaniem Agustina". Mówi, że choreograf nie informował nikogo w stacji o tym, że zamierza przyjąć nową pracę w TVP, a jednak widzowie dalej wiążą go z jurorowaniem w "Mam Talent!".

Pracował przy "The Voice", przygotowywał choreografie m.in. do "Jaka to melodia?", działał przy produkowanej przez TVP Eurowizji Junior, przy Festiwalu w Opolu. Był głównym choreografem poprzednich edycji "Dance Dance Dance" i nikomu nie przeszkadzało to, że pracował jednocześnie przy 12. edycji "Mam Talent!". Przykładów można wymienić jeszcze kilka.