"Wiadomości" są zachwycone nową gwiazdą TVP. "Był ministrantem"

- Kubańskie korzenie i taneczny temperament. Rytm ma we krwi, a swoją pasją zaraził niejednego tancerza – to początek zachwytów Egurrolą, które można było usłyszeć w "Wiadomościach".

Redakcja przypomniała, że nowy juror "Dance Dance Dance" od dawna współpracuje z TVP, tworząc choreografie do programów "Voice of Poland" czy "Sylwestra Marzeń", który "porwał do tańca miliony widzów". Nie da się jednak ukryć, że widzowie kojarzą go bardziej jako wieloletniego jurora "You Can Dance" czy "Mam talent!" – wielkich hitów TVN-u.