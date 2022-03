Wojciech Mann o wolności wypowiedzi: "Dlaczego mam sobie zakładać kaganiec?"

Teraz w rozmowie z Plejadą odpowiedział na pytanie, czy wróciłby do Trójki, gdyby dostał propozycję stworzenia tego radia na nowo: - Gdybym był pogodnym emerytem, który pogodził się z tym, że nie wytrzyma w Trójce, którą zniszczono, i nagle okazałoby się, że ktoś chce ją odbudować, myślę, że sprawdziłbym, ile mam jeszcze siły i ochoty, i przemyślałbym sprawę. Wydarzyłoby się to, gdybym był emerytem siedzącym na przyzbie i wspominającym swoje życie. Jestem jednak aktywnym radiowcem, moja lojalność i przywiązanie są przy Radiu Nowy Świat. Nie wiem, czy potrafiłbym powiedzieć kolegom: "Słuchajcie, dostałem propozycję, do widzenia". Nie umiem w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Oferta z tamtej strony musiałaby być niezwykła, ale nie wiem, czy na stare lata zdecydowałbym się na taki transfer.