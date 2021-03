Wojciech Mann o Trójce: "Została zniszczona i rozjechana prymitywnym walcem"

W ostatniej rozmowie z Wirtualnymi Mediami Mann m.in. ocenił działalność Radia Nowy Świat po kilku miesiącach. - Gdybym miał się zmobilizować do obiektywnej oceny, to powiedziałbym, że w bardzo krótkim czasie udało się stworzyć radio na dobrym poziomie. Ale tu mała dygresja: na początku działalności spotykałem się z komentarzami "życzliwych", że rusza Radio Emeryt albo Radio Dom Starców. (...) Dojrzałych głosów jest parę, ale całość to wielka grupa debiutantów czy ludzi po rozgłośniach studenckich. Ze średnią wieku w okolicach 30-tki. I to niesamowicie cieszy. To z jednej strony daje okazję "wstrzyknąć" sobie trochę ich entuzjazmu, a z drugiej tych, którzy tego chcą, paru warsztatowych rzeczy nauczyć - zdradził dziennikarz.