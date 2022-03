Skandal na antenie radiowej Trójki. "Będą wyciągnięte stosowne konsekwencje"

"Trzy strony dźwięku" to program Łukasza Ciechańskiego, który dołączył do redakcji Trójki w październiku 2020 r. Czyli po masowym odejściu wielu pracowników w związku z aferą z notowaniem "Listy Przebojów Trójki" i piosenką Kazika. Program Ciechańskiego jest nadawany w piątki od 19 do 22. Przed nim ten czas antenowy należał właśnie do listy Marka Niedźwieckiego.