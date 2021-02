Tak chcą ratować Trójkę. Dobra zmiana już słyszalna na antenie

Ze sporym opóźnieniem, 8 lutego, rusza nowa ramówka radiowej Trójki. Poprzednia oferta programowa opracowana pod wodzą Kuby Strzyczkowskiego, która miała być wprowadzona jesienią, przepadała (podobnie jak większość zespołu) wraz z odwołaniem go z funkcji dyrektora. Za nową koncepcję ramówki odpowiada następca Strzyczkowskiego, Michał Narkiewicz-Jodko , który na początku lutego ogłosił "zimowo-wiosenną ramówkę". Jak czytamy na stronach rozgłośni, propozycje Trójki mają nie tylko odpowiadać na potrzeby dotychczasowych słuchaczy, ale i przyciągnąć zupełnie nowych odbiorców.

- Nasza nowa ramówka będzie dopasowana do stałych odbiorców, ale też zaprezentuje świeże, nowoczesne spojrzenie na radio, które ma za zadanie zainteresować słuchaczy dotychczas z Trójką niezwiązanych. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy nowe twarze – mówi Michał Narkiewicz-Jodko, dyrektor i redaktor naczelny Programu 3 Polskiego Radia.

Wpadki "Wiadomości" TVP. Sporo się ich nazbierało

Nowa "Lista przebojów" w ramówce

Jak podaje portal Press, jedną z nowych radiowych osobowości na antenie będzie m.in. Redbad Klynstra , który w sobotnie przedpołudnie poprowadzi audycję "Klynstra o teatrze". O kulinariach słuchaczom Trójki opowiadać zaś będzie znana m.in z "Pytania na śniadanie" czy programu "Top Chef" Adriana Marczewska. Na antenie Trójki zadebiutuje też Konrad Biliński – muzyk, producent i kompozytor oraz Tomasz Dudek, który dołączy m.in. do Karola Gnata (znanego z TVP info) i Jędrzeja Kodymowskiego jako gospodarz "Przebojowej soboty".

Lekko przesunięte zostanie z kolei popołudniowe pasmo "Zapraszamy do Trójki", prowadzone od poniedziałku do czwartku przez Witolda Lazara, a w piątki przez Karola Gnata. Od poniedziałku audycja nadawana będzie od godziny 15 do 18.