TOK FM przed Trójką. Tak źle jeszcze nie było

Marek Niedźwiecki nie wróci do Trójki. "To już jest pozamiatane"

Biorąc pod uwagę notowania stacji z ostatniego roku Programowi Trzeciemu ubyła ponad połowa słuchaczy. W analogicznym okresie od października do grudnia roku 2019 Trójka miała udział w wysokości 5,3 proc. Po roku stopniały one do 2,4 proc. Jeszcze bardziej klarownie widać odpływ słuchaczy z legendarnej niegdyś rozgłośni, analizując wyniki słuchalności rok po roku.