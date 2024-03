Wojciech Mann krytycznie o nowej TVP. "Smrodek dydaktyczny"

- Za Gomułki nie wystąpiłem z krytyką Gomułki w radiu. Przypuszczalnie, dlatego że mając 20-kilka lat, wiedziałem, że to mi zamknie całą moja wymarzoną karierę muzycznego redaktora. Byłem być może tchórzem, że nie rzuciłem się z "koktajlem Mołotowa" na prezesa Sokorskiego (prezesa TVP w latach 1956-1972 - przyp. red.), ale to, co mi się udawało robić, to uważałem, że udawało mi się dobrze robić, tzn. propagując tę muzykę, którą uważałem za fajną. [...] Nie byłem nigdy bojownikiem, rzucającym się na milicję, ale starałem się dość uczciwie funkcjonować - powiedział w Kanale Zero.