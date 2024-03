"Nie róbmy tego". Wojciech Mann zaapelował do TVP

Wojciech Mann krytycznie o powrocie znanych muzyków do TVP

- Przeczytałem gdzieś, że Telewizja Polska z tryumfem ogłosiła, że artyści wracają do telewizji i będą programy, w których wystąpią np. Lady Pank, Kayah, Feel. No ludzie! Przecież to są ludzie z dorobkiem, nie będę nikomu wypominał wieku, ale tacy, którzy naprawdę zapracowali na swoją popularność i teraz telewizja tryumfalnie ogłasza, że oni się znowu pojawią? Zamiast szukać nowych, zamiast pokazywać nowe kierunki, zamiast lansować - dziwił się Mann w audycji "Maniak po omacku", tak tłumacząc swoją negatywną reakcję na wspomniane gwiazdy nowego cyklu TVP.