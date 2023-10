Dziennikarze Radia 357 i RNŚ zasypywani pytaniami o powrót do Trójki. Wojciech Mann nie zostawia złudzeń

Prowadzący popołudniową audycję w Radiu 357 Ernest Zozuń wprost usłyszał takie pytanie od jednego ze słuchaczy, który dodzwonił się na antenę we wtorek. Na wyraźną sugestię fana, by radiowcy wrócili na fale UKF, Zozuń stwierdził, że teraz w modzie są stacje internetowe, wyraźnie dając do zrozumienia, że na reaktywację Trójki z ich udziałem nie ma co liczyć. Dyskusja na temat szans "zmartwychwstania" kultowej stacji po zmianie władzy towarzyszyła też słuchaczom piątkowej audycji Wojciecha Manna w Radiu Nowy Świat.