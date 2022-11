Wojciech Bojanowski z TVN24 pokazał, jak go cieszy polska niepodległość. Internauci: "Co ty w szyję dajesz?"

Na krótkim filmie widać dziennikarza tańczącego w rytm głośnej klubowej muzyki. Jest roześmiany i szczęśliwy, co nie wszystkim pasuje do świętowania w Polsce czegokolwiek, a już na pewno nie do święta państwowego. Kojarzonego się z powagą, z przemówieniami i apelami, a nie imprezą.