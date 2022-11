Marcin Meller odchodzi z TVN24. "Starczy mówienia, że tatuś w sobotę znowu w pracy"

Marcin Meller na swoim facebookowym profilu dodał wpis, w którym poinformował o zakończeniu współpracy z TVN24. To tam od 2009 r. prowadził "Drugie śniadanie mistrzów". W programie spotykał się z osobami z show-biznesu, polityki i kultury, a także z innymi dziennikarzami. Gospodarz i jego goście dyskutowali na żywo w każdą sobotę od 12:10. To oznaczało, że Meller przez część weekendu był w pracy. Sądząc po wpisie, był to jeden z powodów rezygnacji z prowadzenia show.