Nie ma złudzeń. Obnażył plan rządu na antenie

W poniedziałek 7 grudnia Orlen ogłosił zamiar kupna wydawnictwa prasowo-internetowego Polska Press od niemieckiej grupy medialnej Verlagsgruppe Passau. Tym samym państwowa spółka wejdzie w posiadanie 20 tytułów dzienników regionalnych oraz licznych serwisów internetowych, zapewniając sobie dostęp do ok. 17,4 mln użytkowników. Jak przekonywał prezes koncernu paliwowego Daniel Obajtek, to krok wpisujący się w nową strategię Orlenu, która ma na celu wzmocnić rozwój sieci detalicznej i sprzedaż w całej grupie Orlen. Politycy partii rządzącej mówią z kolei o repolonizacji mediów, podkreślając, że lokalne tytuły, będące dotychczas w posiadaniu Niemców, w końcu trafią w polskie ręce.