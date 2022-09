"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" z rekordową widownią. Amazon zaciera ręce

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power") zadebiutował na platformie streamingowej Amazon Prime 2 września. W pierwszym dniu udostępniono dwa ponad godzinne odcinki, które wywołały ogromną burzę i zrodziły masę kontrowersji. A jednocześnie pobiły wszelkie rekordy oglądalności.