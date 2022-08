"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Wydano na to gazylion dolarów. "Ród smoka" może się schować?

I wiecie co? Na tę "niekanoniczność" zupełnie nie zwraca się uwagi, bo właściwie od pierwszych minut premierowego odcinka czujemy, że jesteśmy w doskonale nam znanym świecie. Cały wstęp, którego narratorką jest Galadriela (Morfydd Clark), służy tu jako typowa ekspozycja. Przez chwilę miga nam starcie z Sauronem, słyszymy, że pomimo końca wojny zło znowu zawita do Śródziemia. Są sceny, które jawnie nawiązują do "Drużyny Pierścienia", bo widzimy bohaterkę wraz z kompanami na niebezpiecznej misji odnalezienia śladów Saurona, z którego ręki zginął jej brat. Jeśli pamiętacie wątek z Balrogiem, to jesteście w domu.