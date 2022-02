"Władca Pierścieni" ma czarne elfy i kobiety bez brody. Amazon wywołał nową wojnę

Serial "The Lord of The Rings: The Rings of Power", który w Polsce będzie znany pod dość niezgrabnym tytułem "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", ma zadebiutować na platformie streamingowej Amazona 2 września. Od pierwszej zapowiedzi z 2017 r. było o nim bardzo głośno nie tylko ze względu na znaną markę, ale także przez gigantyczne pieniądze wpompowane w ten projekt. Same prawa do ekranizacji kosztowały 250 mln dol., a łączny budżet wszystkich zaplanowanych sezonów ma przekroczyć 1 mld dol.