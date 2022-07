"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" na pierwszym zwiastunie. Robi wrażenie

Przypomnijmy, że Amazon prawa do ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena zakupił w 2017 r. i wtedy po raz pierwszy ogłosił, że zamierza wyprodukować serial, którego akcja przeniesie widzów do Śródziemia. Od początku było wiadomo, że gigant nie chce konkurować z trylogią Petera Jacksona, gdyż "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" to prequel ukazujący wydarzenia tysiące lat przed historią "Drużyny Pierścienia".